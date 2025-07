Textielrecycler I-did vraagt uitstel van betaling aan

Nederlands textielrecyclingbedrijf en sociale onderneming I-did ziet zich genoodzaakt om uitstel van betaling aan te vragen. De onderneming deelt het nieuws op LinkedIn.

I-did heeft een saneringsvoorstel ingediend bij de Belastingdienst. Dit voorstel werd breed gesteund, zo schrijft de onderneming, zo’n tachtig procent van de crediteuren stemde in met het akkoord. Goedkeuring van de Belastingdienst bleef echter uit ondanks herhaalde verzoeken. “ De organisatie onderzoekt momenteel de gevolgen en welke opties er zijn”, aldus het bericht. “Tegelijkertijd staan de mensen die dagelijks met toewijding werken in de fabriek en het atelier centraal. In hechte samenwerking met de gemeente Den Haag zet i-did zich met hart en ziel in voor de juiste ondersteuning van haar medewerkers.”

I-did investeerde in de bouw van een eigen textiel- en recyclingfabriek. Hiermee wilde het de sociale en circulaire impact opschalen. De bouw liep echter vertraging op tijdens de coronapandemie, terwijl kosten opliepen en opdrachten wegvielen. “Ondanks bezuinigingen en een hernieuwde focus bleken de financiële gevolgen structureel.”

I-did recyclet tweedehands textiel tot vilt. Het vilt wordt gebruikt voor mode-accessoires, maar functioneert ook als akoestische interieuroplossing. Bij de onderneming werken met een afstand tot de arbeidsmarkt.