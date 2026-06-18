Textielrecycling: Frankrijk, Spanje en Andorra bouwen aan een circulaire keten

CircularTexEFA is een Europees project voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdende circulaire textielketen tussen Frankrijk, Spanje en Andorra. De uitdaging is het creëren van nieuwe industriële afzetmarkten voor gerecyclede textielmaterialen om de export te beperken en de valorisatie op Europees grondgebied te versterken.

CircularTexEFA omvat de gehele waardeketen, van de inzameling van gebruikt textiel tot de verwerking ervan tot nieuwe grondstoffen. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van een Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking.

CircularTexEFA verenigt elf partners uit de drie gebieden

De spelers met een directe link naar de mode- en textielindustrie zijn:

Cetia recycleert textiel en schoenen. Dit Franse bedrijf richt zich op de sortering, demontage en recycling van afgedankte producten.

PlaxtiL, eveneens Frans, valoriseert afval en zet gebruikte kleding en textiel om in nieuwe grondstoffen.

Koopera, van Spaans-Baskische oorsprong, zamelt textiel in voor hergebruik en recycling.

Lorpen, een toegewijde fabrikant van technische sokken en thermische kleding, is een Spaans-Baskische industrieel.

Tot slot is het Catalaanse Hilaturas Jesús Rubio een specialist in de verwerking van vezels. Het bedrijf is direct aan het begin van de productieketen actief.

CircularTexEFA: het creëren van economische afzetmarkten voor gerecyclede textielmaterialen

De doelstellingen van CircularTexEFA zijn de verbetering van de inzameling, sortering, recycling en verwerking van textielmaterialen. Daarnaast richt het zich op de ontwikkeling van nieuwe industriële afzetmarkten door te experimenteren met nieuwe oplossingen voor sortering, recycling en valorisatie.

Een ander doel is de opkomst van een meer circulaire keten door de versterking van de samenwerking tussen onderzoek, industrie en regio's.

Dit initiatief sluit aan bij de boodschap van de Franse minister voor Ecologische Transitie, Mathieu Lefèvre, tijdens de Circular Fashion Day, georganiseerd door de Federatie voor Circulaire Mode: “van circulaire mode een hefboom voor herindustrialisatie en werkgelegenheid maken”.

Het past binnen een bredere Europese beweging die gericht is op de ontwikkeling van recyclingcapaciteit op continentaal niveau.