Textiles Intelligence-rapport: 'Wereldhandel in beenmode zal naar verwachting opleven in 2021'

Textiles Intelligence heeft een rapport uitgebracht waarin wordt voorspeld dat de wereldhandel in beenmode in 2021 zal opveren, maar in 2022 weer een lage groei zal vertonen.

Na een daling van de groei in 2020 met 13,7 procent, was de export op het laagste niveau sinds 2010. Nu de gevolgen van de Covid-19 pandemie in alle sectoren voelbaar zijn, zal verdere groei in beenmode in 2022 mogelijk worden belemmerd door extra tarieven op de invoer uit de Verenigde Staten vanuit China.

Een andere mogelijkheid voor 2022 is dat de twee belangrijkste markten voor beenmode, Europa en de Verenigde Staten, een zwakke groei tegemoet gaan als gevolg van de maturiteit en de economische vooruitzichten.

De hogere tarieven uit China zullen waarschijnlijk ook leiden tot meer productie in lagelonenlanden zoals Bangladesh, India, Indonesië, Pakistan en Vietnam, die de Chinese productie zullen verleggen. Er moet echter ook worden opgemerkt dat deze landen wellicht niet over voldoende sterke infrastructuur beschikken om evenveel volume te produceren als China.

Traditionele beenmodeproducenten als Italië, Turkije en de Verenigde Staten hebben hun export zien teruglopen, doordat hun leveranciers met hoge prijzen zijn weggevallen ten gunste van leveranciers met lagere kosten in Aziatische landen.

Textile Intelligences meldt ook dat het grootste deel van de groei van de importmarkten wordt verwacht op markten in Azië, wat de voortdurende expansie van de hogere en middenklasse in dat gebied weerspiegelt. Dit zou op zijn beurt een omwenteling kunnen veroorzaken als gevolg van verschuivingen in de inkooptrends, met negatieve gevolgen voor de sector als geheel.

Het kan ook nieuwe kansen en spelers op de markt creëren. Het toenemende gebruik van productiemethoden uit de industrie 4.0 zal ook een rol spelen bij het creëren van kansen, en zal massale aanpassing en productiviteitsverbeteringen mogelijk maken.

