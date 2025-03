The Collectives lanceert pre-loved service ‘The Edit’ voor retailers

The Collectives geeft retailers de mogelijkheid hoogwaardige pre-loved items in hun collectie te integreren dankzij een nieuwe service. The Edit is vanaf april op aanvraag beschikbaar en moet inspelen op een groeiende vraag naar duurzame mode-oplossingen, zo schrijft The Collectives in een persbericht.

The Edit wordt op maat samengesteld door The Collectives. Retailers kunnen een aantal gewenste items, gewilde merken en inkoopbudget doorgeven, waarna het bedrijf geselecteerde pre-loved stukken zal cureren. De items dienen als aanvulling op het assortiment van de retailer. Retailers maken via deze service meer kans om gewilde items of merken die normaliter buiten hun bereik vallen te verkopen.

The Edit werkt niet met een shop-in-shop-concept of op consignatiebasis. De items worden direct ingekocht, waardoor ze vast onderdeel moeten worden van de identiteit van de retailer, zo staat in het persbericht. “De service omvat een transparante, vaste fee voor The Collectives voor de curatie en procesverzorging, afhankelijk van de omvang van de collectie.”

The Collectives wil met de nieuwe service pre-loved mode toegankelijker maken voor retailers. The Edit is een aanvulling op de consumentendiensten van het bedrijf.