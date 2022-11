The Fabricant lanceert digitale mode storytelling project: Wholeland

Digitaal modehuis The Fabricant gaat een nieuw project onthullen dat is gebaseerd op visuele storytelling en Web3-ervaringen. Het idee voor 'Wholeland' werd onthuld tijdens een keynote speech van Kerry Murphy, de medeoprichter en CEO van het platform, op de wereldwijde tech-conferentie Web Summit.

Tijdens de toespraak vertelde Murphy dat het concept zal draaien om het uitrollen van verschillende hoofdstukken van een digitaal modeverhaal, door middel van non-fungible token (NFT) drops, online activaties en samenwerkingen met merken en digitale artiesten. Het merk hoopt dat het initiatief mensen zal aanmoedigen zich te uiten via digitale mode, via een concept dat mode, mythologie en de rave-scene combineert.

Een collectie draagbare digitale accessoires trapt het project af, die elk worden gedropt als NFT's die toegang geven tot deelname aan de komende hoofdstukken van Wholeland. "Wholeland stelt digitaal vakmanschap centraal en geeft volledig uitdrukking aan The Fabricant's Web3 punk esthetiek en attitude," aldus Murphy in een release. Hij vervolgt: "Als baanbrekend Web3 digitaal modehuis voelen we niet de behoefte om ons te conformeren aan de visuele status quo of in een comfortzone te blijven met onze storytelling. Digitale mode is een levendige, jonge industrie die opnieuw uitvindt wat mode kan zijn als zij uitsluitend in virtuele werelden bestaat. We moeten provoceren en elke keer dat we creëren grenzen verleggen."

The Fabricant is een digitaal modehuis en opgericht in 2018. Het doel van The Fabricant is om een gedecentraliseerd modehuis te bouwen dat de bevolking van de metaverse zal kleden en daarbij wil het bedrijf een gelijkwaardiger, creatieve en duurzame modeindustrie creëren. Het werkte onder andere al samen met Under Armour, Off-White, Napapijri, Puma, Diesel, Peak Performance, Adidas en Tommy Hilfiger. Het bedrijf werd bij het grote publiek bekend in 2019 toen een digitale couture jurk van het modehuis verkocht wed voor 9.500 dollar (omgerekend zo'n 8.395 euro).

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.