The Lycra Company beëindigd insolventieprocedure met nieuw leiderschap

The Lycra Company kondigt de voltooiing van zijn financiële herstructurering aan. Het bedrijf verlaat op 20 mei de Chapter 11-procedure, ondersteund door een nieuwe eigendomsstructuur, een lagere schuld en wijzigingen in het leiderschapsteam.

Het Amerikaanse bedrijf meldt dat de herstructurering de langetermijnschuld met meer dan 1,2 miljard Amerikaanse dollar (1 miljard euro) vermindert en meer dan 75 miljoen Amerikaanse dollar aan nieuwe investeringen oplevert. Dit versterkt de balans en verbetert de financiële flexibiliteit voor toekomstige groei.

De operationele activiteiten van het bedrijf, een leverancier van vezel- en technologieoplossingen voor de kleding- en persoonlijke verzorgingssector, zijn tijdens het herstructureringsproces ononderbroken doorgegaan.

Als onderdeel van de veranderingen is Dean Williams benoemd tot interim-CEO, ter vervanging van voormalig CEO Gary Smith. Williams was voorheen financieel directeur en is sinds de oprichting bij het bedrijf werkzaam.

Het bedrijf heeft ook een nieuwe raad van bestuur benoemd onder leiding van uitvoerend voorzitter Bruce Rubin, die in een verklaring zegt: “Met een sterke basis is The Lycra Company goed gepositioneerd om de operationele uitmuntendheid te verbeteren, innovatie te versnellen, klantrelaties te verdiepen en te herinvesteren in onze hoogwaardige producten.”

Williams voegt toe: “Deze doorstart markeert een beslissend moment voor The Lycra Company. We zijn nu een financieel sterkere, meer gefocuste organisatie die is gepositioneerd voor groei.”

Volgens het bedrijf stelt de herstructurering het in staat om te blijven investeren in innovatie, klantrelaties en wereldwijde activiteiten binnen zijn portfolio van textieltechnologiemerken.