The Lycra Company voltooit herstructurering na vertrek Gary Smith

De wereldwijde textielvezelleverancier The Lycra Company heeft zijn financiële herstructurering officieel afgerond. Op 20 mei 2026 is het bedrijf uit de Chapter 11-bescherming, een bepaling in de Amerikaanse faillissementswet, getreden. Deze aankondiging is een beslissende stap voor de onderneming uit Delaware.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een robuuste kapitaalstructuur. De ommekeer, ondersteund door nieuwe wereldwijde aandeelhouders, gaat gepaard met een gezondere financiële balans voor de onderneming. De totale langetermijnschuld is met meer dan 1,2 miljard Amerikaanse dollar verminderd. De onderneming heeft nieuwe investeringen van meer dan 75 miljoen Amerikaanse dollar binnengehaald.

Dit nieuwe hoofdstuk gaat gepaard met grote veranderingen aan de top van het bedrijf. De voormalige algemeen directeur, Gary Smith, heeft zijn functie neergelegd en het bedrijf verlaten. Het directieteam is nu opgebouwd rond nieuwe profielen. Dean Williams, financieel directeur van het bedrijf sinds de oprichting meer dan zeven jaar geleden, is benoemd tot interim-directeur. Bruce Rubin, een bestuurder met 45 jaar ervaring in de energie- en chemiesector, neemt de functie van uitvoerend voorzitter op zich in de nieuwe raad van bestuur.

“Deze stap markeert een beslissend moment voor The Lycra Company”, verklaart Dean Williams in een persbericht. De directeur voegt toe dat de onderneming nu een financieel sterkere, meer gefocuste organisatie is, gepositioneerd voor groei.

