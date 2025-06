The North Face en Cartier doelwit van cyberaanvallen

Sportmerk The North Face en juwelenlabel Cartier zouden de meest recente moderetailers zijn die te maken hebben gehad met cyberaanvallen.

Volgens de BBC heeft The North Face een aantal klanten gemeld dat het in april een ‘kleinschalige’ aanval had ontdekt.

Hackers zouden het merk hebben aangevallen via credential stuffing. Dit is een techniek waarbij aanvallers gebruikersnamen en wachtwoorden uit een ander datalek proberen, in de hoop dat klanten dezelfde wachtwoorden gebruiken.

The North Face merkte op dat de aanvallers mogelijk toegang hebben gehad tot de verzendadressen en aankoopgeschiedenis van sommige gebruikers. Betrokken klanten werden dan ook aangeraden hun wachtwoorden te wijzigen.

In een e-mail aan klanten, ingezien door de BBC, meldde Cartier dat een ‘onbevoegde partij tijdelijk toegang had verkregen tot hun systeem’ en ‘beperkte klantinformatie’ had bemachtigd, exclusief financiële gegevens.

Voordat Cartier aangaf dat het incident gemeld was aan de bevoegde instanties, voegden ze eraan toe: “We hebben het probleem ingedamd en de bescherming van onze systemen en gegevens verder verbeterd.”

The North Face en Cartier voegen zich bij bedrijven zoals Adidas, Harrods, Dior, Victoria’s Secret en Marks & Spencer. De lijst met moderetailers die de afgelopen twee maanden datalekken hebben gemeld, groeit.

Hoewel het nu lijkt dat The North Face al begin april met een incident kampte, leek aanvankelijk een vermoedelijke ransomware-aanval bij Marks & Spencer de kettingreactie te hebben veroorzaakt.

De Britse warenhuisketen heeft sindsdien meer dan 1,3 miljard pond (omgerekend 1,5 miljard euro) van zijn marktwaarde zien verdampen. CEO Stuart Machin zou naar verluidt te maken krijgen met een loonsverlaging van 1,1 miljoen pond in de nasleep van het incident.

FashionUnited heeft contact opgenomen met VF Corp, het moederbedrijf van The North Face, en Cartier met het verzoek om commentaar.