The North Face-moederbedrijf ziet omzet dalen met 10 procent in FY24

VF Corporation heeft in het boekjaar 2024 (dat afliep op 30 maart 2024) de omzet zien dalen met 10 procent. De resultaten zijn niet geheel onverwacht aangezien het bedrijf in het najaar van 2023 een transformatieplan aankondigde vanwege de slechte resultaten.

De omzet van het bedrijf kwam in het boekjaar neer op 10,5 miljard dollar, zo’n 9,6 miljard euro. Alleen bij het merk The North Face groeide de omzet licht, maar overige merken in het portfolio (Vans, Timberland, Dickies, o.a.) lieten juist flinke dalingen zien. De stabiele resultaten van The North Face kon de overige resultaten dan ook niet rechttrekken. Vooral in hoofdmarkt Noord-Amerika heeft VF Corporation last van dalingen.

Het netto-resultaat wordt in dieprode cijfers geschreven. Het bedrijf gaat van een winst van 118 miljoen dollar naar een verlies van 968,9 miljoen dollar.

VF Corporation (vaak ook VF Corp genoemd) kondigde eerder in het kader van het transformatieplan ook een ontslagronde van zo’n 500 posities aan. Het schrappen van de posities moet de operationele efficiëntie verbeteren, aldus het bedrijf destijds in een aankondiging. Het transformatieplan genaamd ‘Project Reinvent’ moet de focus op het bouwen van merken versterken, naast het verbeteren van de operationele prestaties.