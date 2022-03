The Outnet omarmt mannenkleding na succesvolle soft-lancering

The Outnet, dat eigendom is van de Italiaanse luxegroep Yoox Net-a-Porter (YNAP), bood tot nu toe alleen dameskleding aan. Maar na een succesvolle soft-lancering in november 2021 kunnen shoppers in de EMEA- en Asia Pacific-regio's nu ook herenmode bekijken en kopen.

"In de afgelopen 10 jaar is The Outnet een fantastische selectie van luxe kledingmerken voor dames uit het vorige seizoen blijven aanbieden en de lancering van herenkleding is een spannende natuurlijke evolutie en een kans om ons assortiment te laten groeien en te ontwikkelen", aldus Emma Mortimer, managing director van de retailer. Ze zei dat de soft-lancering bewijst dat er een "sterke behoefte" is aan een nieuw aanbod van herenkleding.

"We zijn erg enthousiast om de volledige ervaring dit jaar uit te rollen en de reactie te zien, terwijl we nieuwe merken en klanten blijven introduceren in ons unieke aanbod", zei Mortimer.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.