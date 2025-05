The Platform Group richt eigen fulfillment-bedrijf op

Het in Düsseldorf gevestigde e-commerceconcern The Platform Group AG (TPG) heeft zijn servicecapaciteit uitgebreid. Het bedrijf kondigt vandaag de oprichting aan van TPG Fulfillment GmbH aan, die in de toekomst de logistiek voor ‘veel partners van TPG’ zal overnemen. Carsten Heider is benoemd tot directeur van de in Gladbeck gevestigde onderneming.

In verband met de nieuwe oprichting nam het bedrijf een logistiek magazijn in Gladbeck over. Dit magazijn heeft een oppervlakte van 12.000 vierkante meter en een dagelijkse verzendcapaciteit van 12.500 pakketten.

“De opslag van producten en goederen van de aan het platform verbonden partners verloopt via de IT-interface van de TPG-software, de levering rechtstreeks naar het logistieke centrum in Gladbeck”, aldus The Platform Group. “Naast de opslag van goederen kunnen alle partners hun retouren via het magazijn afhandelen en de goederen zo direct weer live op de 25 platforms van TPG plaatsen.” Bovendien bestaat de mogelijkheid om met de verhuurder “de oppervlakten modulair uit te breiden, om zo in de toekomst een stijgend oppervlaktepotentieel te benutten”.

De nieuwe logistieke locatie in Gladbeck vervangt ‘eilandoplossingen’

Dominik Benner, de algemeen directeur van The Platform Group AG, licht de stap toe: “We hebben de fulfillment-oplossing meer dan een jaar voorbereid, zodat onze duizenden partners daar nu goederen kunnen opslaan en retouren kunnen laten verwerken”, verklaarde hij in een statement. “Dit is onderdeel van onze fullservice-aanpak. En er is nog een reden: in individuele deelnemingen hebben we een eigen magazijn, verspreid over heel Duitsland. Deze eilandoplossingen heffen we nu op en consolideren we op één locatie in Gladbeck.”

Benner benadrukte verder dat de nieuwe oplossing tot aanzienlijke besparingen zal leiden en vanaf het vierde kwartaal van dit jaar de kostenquote in de logistiek zal verbeteren.