The Platform Group verhoogt jaarprognoses

Het in Düsseldorf gevestigde e-commerceconcern The Platform Group AG heeft hogere doelstellingen voor het lopende boekjaar 2025. The Platform Group is het moederbedrijf van onder andere Brandfield en Fashionette.

De forse verhoging van de eerdere prognoses komt 'gezien de succesvolle bedrijfsontwikkeling in het eerste kwartaal van 2025, de tot nu toe gedane acquisities in 2025, de sterke organische groei en het toegenomen aantal partners', aldus het bedrijf op maandag. Ook de verwachting voor de middellangetermijn zijn naar boven bijgesteld.

Voor 2025 rekent het management nu met een omzet tussen de 680 miljoen en 700 miljoen euro. Eerder lag de prognose tussen de 590 miljoen en 610 miljoen euro. Het doel voor het gross merchandise value (GMV) is verhoogd van 1,2 miljard naar 1,3 miljard euro.

Het bedrijf verhoogde ook de prognose voor het gecorrigeerde resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA), die eerder tussen de 40 miljoen en 42 miljoen euro lag, naar 47 miljoen tot 50 miljoen euro. Dit werd verklaard door 'de positieve winstontwikkeling en het effect van het gerealiseerde kosten- en efficiëntieprogramma'. Tegelijkertijd rekent het met een stijging van het aantal partners tot meer dan 16.000 en een stijging van het aantal producten op de platforms van de bedrijvengroep met meer dan 20 procent.

“De organische groei van onze platforms en deelnemingen is sterker dan berekend, het grotere aantal verkopers levert ons een groei op die losstaat van de ontwikkeling van de sector”, aldus algemeen directeur Dominik Benner in een verklaring. “Daarom moeten we onze prognose voor het hele jaar 2025 aanzienlijk verhogen en achten we een groei van meer dan 30 procent ambitieus, maar haalbaar. We houden onze kostenstructuur zeer nauwlettend in de gaten, zodat we een gecorrigeerde ebitda van maximaal 50 miljoen euro haalbaar achten.”

De bedrijvengroep meldt voor 2024 forse groei van omzet en resultaat

In het afgelopen jaar behaalde het concern volgens het eveneens op maandag gepubliceerde jaarverslag een omzet van 524,6 miljoen euro, een stijging van 21,4 procent ten opzichte van 2023. De gecorrigeerde ebitda steeg met 52,0 procent tot 33,3 miljoen euro, de gerapporteerde nettowinst steeg met 23,7 procent tot 32,7 miljoen euro. De afgelopen maanden heeft de bedrijvengroep haar portfolio verder uitgebreid met een aantal overnames.

Met het oog op de recente ontwikkelingen heeft het concern ook zijn middellangetermijndoelstellingen voor het komende boekjaar 2026 verhoogd. Voor de omzet wordt nu 820 miljoen euro beoogd in plaats van de eerder beoogde 700 miljoen euro, voor het GMV 1,6 miljard euro in plaats van 1,5 miljard euro. De prognose voor de gecorrigeerde ebitda-marge bleef ongewijzigd en ligt daarmee nog steeds tussen de zeven en tien procent.