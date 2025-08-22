The Platform Group verhoogt omzet en winst in eerste halfjaar

Het e-commercebedrijf The Platform Group AG uit Düsseldorf heeft in het eerste halfjaar van het boekjaar 2025 zijn bruto handelsvolume (GMV) met 47,4 procent verhoogd naar 652,1 miljoen euro. Ook de omzet groeide in dezelfde periode met 48,2 procent naar 343 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 77,2 procent naar 33,3 miljoen euro.

Redenen voor de groei zijn het toegenomen aantal aangesloten partners, dat inmiddels 15.781 bedraagt, en de uitbreiding van de platform- en softwareoplossingen naar 27 sectoren. In het eerste halfjaar van 2025 zijn zeven acquisities gedaan: Lyra Pet, Fintus, Herbertz, JoliCloset, Beste Aussichten, Karrasch & Nolte en Freudenhaus Optik. Het bedrijf is daarnaast ook de eigenaar van accessoiresplatforms Fashionette en Brandfield.

Daarnaast is de groep in gesprek over de overname van drie andere bedrijven uit Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië, die platforms in de farmaceutische sector beheren. De aankoopprijs zou in de tientallen miljoenen euro's liggen.

Dr. Dominik Benner, CEO van The Platform Group AG: “De ontwikkeling in het eerste halfjaar was boven onze interne verwachting. De reeds doorgevoerde verhoging van de prognose weerspiegelt onze positieve ontwikkeling door organische groei, de cashflow blijft stijgen en we hebben onze investeringen aanzienlijk verhoogd. De gedane acquisities dragen positief bij aan de omzet en het resultaat van de groep. We gaan dan ook uit van een sterk totaaljaar en zullen zeer actief blijven met overnames.”

Voor het gehele jaar verhoogt de directie zijn prognose. Het GMV zal naar verwachting stijgen naar 1,3 miljard euro, de netto-omzet naar 715 tot 735 miljoen euro.