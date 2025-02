The Platform Group weer op overnamepad: Voegt een outdoorretailer toe

De in Düsseldorf gevestigde e-commerce groep The Platform Group AG heeft maandag haar volgende overname aangekondigd.

De bedrijvengroep heeft alle aandelen verworven van Herbertz GmbH van de Zwitserse online retailer SwissCommerce Group. Over de overnameprijs is overeengekomen te zwijgen, aldus een persbericht. De transactie zal naar verwachting begin maart worden afgerond.

Door de overname van de online outdoor retailer, die beschikt over een eigen logistiek centrum in Gladbeck, betreedt The Platform Group een nieuw marktsegment. CEO Dominik Benner lichtte de achtergrond van de overname toe: "Met de overname van Herbertz dekken we voor het eerst de outdoor sector af - en willen we actief meer partners in de outdoor branche aan boord halen", verklaarde hij in een statement. "De expertise van Herbertz om de volledige logistiek voor fabrikanten af te handelen en zo online handel van A tot Z aan te bieden, is uniek in de outdoor sector."

The Platform Group is tevens de eigenaar van online retailers Fashionette en Brandfield.