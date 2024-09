The Row krijgt investering van eigenaren Chanel en l'Oréal

Parijs - De broers Wertheimer en de familie Bettencourt, respectievelijk eigenaars van Chanel en L'Oréal, hebben een minderheidsbelang verworven in het Amerikaanse modemerk The Row, dat eigendom is van de Olsen zussen, zo vernam AFP van een bron dicht bij het dossier.

De broers Gérard en Alain Wertheimer, eigenaars van Chanel, investeerden via hun "family office" Mousse Partners en de familie Bettencourt Meyers, eigenaar van L'Oréal, via haar "family office" Tethys Invest, aldus deze bron, die informatie van Bloomberg bevestigt. Imaginary Ventures, een durfkapitaalfonds dat mede is opgericht door modeondernemer Natalie Massenet en Nick Brown, investeert ook in het merk, zo bevestigt de bron. Een vierde investeerder, "veel meer een minderheid in vergelijking met Mousse Partners en Tethys Invest" vervolledigt de ronde tafel, zo voegde de bron toe aan AFP. Dit is StDominique Capital, het particuliere investeringsfonds van Lauren Santo Domingo, medeoprichter en merkdirecteur van de online modewinkel Moda Operandi.

Volgens Bloomberg waardeert de transactie The Row op 1 miljard dollar. Mousse Partners en Tethys Invest reageerden niet op contact door AFP.

Het luxemerk The Row, eigendom van de zussen Ashley en Mary-Kate Olsen, tv-sterren in de jaren 1980 en 1990, werd opgericht in 2006. Het staat bekend om zijn minimalistische stijl, die deel uitmaakt van de huidige trend van "quiet luxury", discrete luxe, en binnenkort zijn eerste boetiek in Frankrijk zal openen, in het 1e arrondissement van Parijs, aldus Fashion Network. Het merk heeft slechts vier winkels in de wereld, specificeert Fashion Network, waaronder drie in de Verenigde Staten (New York, Amagansett in de Hamptons en Los Angeles) en één in Londen. "Er is ook een merchantsite en enkele tientallen met de hand uitgekozen wederverkopers", aldus de media. Het merk biedt artikelen aan zoals kasjmieren en zijden truien voor 3.000 euro, wollen jassen voor 4.500 euro en leren handtassen die tot 7.000 euro kunnen kosten. (AFP)