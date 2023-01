The Social Hub en Makers Unite gaan langdurige samenwerking aan

The Social Hub en Makers Unite gaan een langdurige samenwerking aan, dat maakt The Social Hub bekend in een persbericht. Makers Unite zal de gehele collectie produceren voor de winkels in alle zestien locaties van The Social Hub. Medewerkers van The Social Hub zullen daarnaast in outfits werken die Makers Unite produceert.

De sociale onderneming, Makers Unite, harkt daarmee zijn grootste bestelling ooit binnen. De bestelling bedraagt meer dan 30.000 items en de collectie bestaat uit t-shirts, sweaters, petten en tote bags. Met de opbrengst van de bestelling is Makers Unite in staat om een nieuwe atelier in Istanbul te openen, zo staat in het persbericht.

Het atelier wordt gerund door hun eigen team en telt vijf nieuwkomers. “De samenwerking met The Social Hub voor de Better Wear-collectie is voor ons een belangrijke mijlpaal. Dankzij deze bestelling konden we onze capaciteit verdubbelen en onze impact vergroten omdat we meer werkgelegenheid konden creëren,” aldus Thami Schweichler, Managing Director en co-founder van Makers Unite, in het persbericht. “Wij geloven in een inclusieve maatschappij waarin nieuwkomers en locals samenkomen en waarin iedereen wordt geaccepteerd voor wie ze zijn en waar ze vandaan komen. We hopen daarom dat deze samenwerking aanzet tot gesprekken hierover in heel Europa.”