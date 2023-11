The Sting buigt kleine winst om in verlies in 2022

De Nederlandse modeketen The Sting, waar ook zustermerken Costes, Cotton Club, Distrikt Nørrebro en De Koopman onder vallen, noteert een nettoverlies van 4,9 miljoen euro voor het jaar 2022, zo meldt Quote op basis van een gedeponeerd jaarverslag. De omzet maakte dat jaar wél een positieve groei door.

Zo kwam er 92 miljoen euro meer in het laatje. De omzet komt dan ook neer op 337 miljoen euro en staat gelijk aan een omzetplus van 38 procent. Daarvan komt 322 miljoen euro uit de Nederlandse winkels. De overige omzet wordt binnengehaald in België.

Toch duikt het bedrijf de rode cijfers in. Dat komt met name doordat The Sting een groot bedrag aan leveranciers verschuldigd was (124 miljoen euro tegenover 90 miljoen euro in 2021). Daarnaast stegen de personeelskosten en de kosten voor huisvesting dat jaar enorm, schrijft Quote.

Er vonden bovendien wijzigingen in de boekhouding plaats. Zo valt De Koopman sinds 1 januari 2022 onder The Sting. Dat maakt dat zowel de omzet als de kosten in die periode opliepen.