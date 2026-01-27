This is Free Fashion opent gratis bruidsmode-afdeling in Nijmegen

This is Free Fashion breidt uit met een tak voor gratis bruidsmode. Dat meldt mede-oprichter Lot van Os op LinkedIn. De eerste uitrol vindt plaats in een nieuw filiaal in Nijmegen, dat op 26 februari opent in de Molenpoortpassage (nummer 34).

De bruidsmode krijgt een eigen verdieping in de winkel, waar ook een gratis koffiebar opent voor de entourage die meekomt voor de pasafspraak.

Voor de aanvoer van bruidsjurken werkt het initiatief samen met Byewaste uit Rotterdam. Via de Byewaste-app kunnen jurken in onder meer Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen kosteloos worden opgehaald. Volgens Van Os maakt deze logistieke opzet het concept eenvoudig opschaalbaar naar andere steden.

De bruidsafdeling is uitsluitend op afspraak te bezoeken. Jurken die geen nieuwe eigenaar vinden, worden doorgestuurd naar het Tilburgse initiatief Uit Liefde. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan Stichting Suikertantefonds.