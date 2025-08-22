ThredUp aandelen maken comeback: 700% stijging dit jaar

ThredUp Inc. is een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf dat een van 's werelds grootste online tweedehands platforms beheert voor kleding, schoenen en accessoires. De kernactiviteit van het bedrijf draait om het creëren van een e-commerce marktplaats voor tweedehands mode. Het bedrijf biedt een gemanagede consignatiedienst die het hele proces voor verkopers afhandelt, van inspectie tot verzending. Deze financiële analyse is ingegeven door de recente kwartaalcijfers van het bedrijf, die een voortdurende focus laten zien op het verkleinen van verliezen en het verhogen van de omzet. Dit signaleert een strategische verschuiving richting winstgevendheid. De aandelenkoers heeft sinds de beursgang aanzienlijke schommelingen gekend.

Bedrijfsprofiel en geschiedenis

ThredUp werd in 2009 opgericht door James Reinhart. Nadat hij had geprobeerd zijn oude kleren te verkopen bij een lokale kringloopwinkel, zag hij een kans om een online oplossing te creëren. Het oorspronkelijke bedrijfsmodel was een peer-to-peer ruildienst voor herenkleding. Na feedback van consumenten evolueerde dit al snel naar een beheerde marktplaats voor dames- en kinderkleding. De belangrijkste mijlpalen van het bedrijf zijn de overstap naar een consignatiemodel, waarbij het bedrijf artikelen namens verkopers verwerkt en verkoopt, en de uitbreiding naar het Resale-as-a-Service (RaaS)-programma. Dit programma stelt modemerken in staat om tweedehands handel direct in hun eigen platforms te integreren. Het bedrijf heeft een aanzienlijke online aanwezigheid, zonder fysieke winkels, en is wereldwijd actief, hoewel het grootste deel van de omzet in de Verenigde Staten wordt gegenereerd.

Het productaanbod van het bedrijf omvat een breed scala aan prijzen. Een Nike sportshort is bijvoorbeeld verkrijgbaar voor ongeveer tweeëntwintig dollar, een Levi's jeans voor vierendertig dollar en een Lilly Pulitzer vrijetijdsjurk voor eenenzestig dollar. Het bedrijfsmodel van ThredUp is kapitaal-licht, aangezien het bedrijf de voorraad niet in eigendom heeft. In plaats daarvan verwerkt het kleding die door verkopers van verschillende merken en categorieën wordt aangeboden. Het productieproces van het bedrijf is gecentreerd rond zijn grootschalige "Upcycle Centers". Hier worden artikelen geïnspecteerd, gefotografeerd en te koop aangeboden. In de afgelopen twee jaar omvat het opmerkelijke nieuws voor ThredUp de verkoop van zijn Europese activiteiten en de toegenomen focus op zijn Resale-as-a-Service-partnerschappen, evenals een grotere nadruk op het gebruik van kunstmatige intelligentie om de bedrijfsvoering te stroomlijnen.

Prestaties en financiële vooruitzichten

De beursgang van ThredUp was op 26 maart 2021, met een introductiekoers van 14 dollar. Sindsdien heeft het aandeel aanzienlijke volatiliteit gekend. De hoogste koers ooit voor het aandeel was 31,86 dollar, bereikt op 17 juni 2021, terwijl het laagste punt ooit vijftig dollarcent was, genoteerd op 4 november 2024. Begin 2025 begon het aandeel op een dieptepunt en heeft sindsdien een sterke stijging laten zien. De laagste prijs dit jaar was 0,503 dollar.

In het afgelopen jaar is de aandelenkoers van ThredUp aanzienlijk gestegen, grotendeels toe te schrijven aan strategische veranderingen en positieve financiële resultaten die de verliezen hebben verkleind. Deze prestatie staat in contrast met het langetermijntraject sinds de beursgang, dat overwegend een daling is geweest, waardoor het een zeer volatiel aandeel is. De prestaties van het bedrijf moeten worden bekeken in de context van de bredere e-commerce- en tweedehands retailsector, die onderhevig zijn aan snelle verschuivingen in het marktsentiment.

Omzet en groei

Voor het volledige jaar 2024 rapporteerde ThredUp een omzet van 260 miljoen dollar, een stijging van 1% jaar-op-jaar. Het bedrijf heeft voor het volledige fiscale jaar 2025 een omzet tussen de 281 miljoen en 291 miljoen dollar voorspeld, wat neerkomt op een stijging van 10% jaar-op-jaar. De belangrijkste aanjager van deze verwachte groei is het RaaS-programma en een sterk klantenbestand, waarbij het aantal actieve kopers in het tweede kwartaal van 2025 met 17% jaar-op-jaar is toegenomen. Remmende factoren voor de omzetgroei zijn onder meer economische onzekerheid en de impact daarvan op discretionaire consumentenuitgaven.

Winstgevendheid

Hoewel de omzet is gegroeid, heeft ThredUp historisch gezien moeite gehad met winstgevendheid. In het tweede kwartaal van 2025 rapporteerde het bedrijf een nettoverlies van 5,17 miljoen dollar uit de voortgezette activiteiten, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van een verlies van 9,39 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De brutomarge voor het tweede kwartaal van 2025 bedroeg 79,5%, een stijging ten opzichte van 78,8% in het tweede kwartaal van 2024. De aangepaste EBITDA van het bedrijf uit voortgezette activiteiten bedroeg 3 miljoen dollar, ofwel 3,9% van de omzet, in het tweede kwartaal van 2025, vergeleken met 1,5 miljoen dollar, ofwel 2,2% van de omzet, in het tweede kwartaal van 2024. Factoren die van invloed zijn op deze verbeterde winstgevendheid zijn investeringen in technologie en een toename van de efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Dividend en kasstroom

ThredUp keert geen dividend uit aan zijn aandeelhouders. Het bedrijf blijft zich richten op het herinvesteren van de kasstroom in het bedrijf om de groei te stimuleren en winstgevendheid op lange termijn te bereiken. De vrije kasstroom van het bedrijf is negatief, aangezien het blijft investeren in zijn technologische infrastructuur en bedrijfsvoering. Het bedrijf sloot het tweede kwartaal van 2025 af met 56,2 miljoen dollar aan liquide middelen, een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal.

Concurrentievergelijking

ThredUp opereert in een zeer concurrerende markt tegen een diverse groep spelers. De belangrijkste concurrenten zijn The RealReal en Poshmark. The RealReal, een luxe consignatieplatform, richt zich op de high-end markt, terwijl Poshmark een peer-to-peer marktplaats is die de logistiek van de transactie niet afhandelt. De waarderingsmaatstaven van ThredUp, zoals de koers-omzetverhouding, kunnen volatiel zijn. Qua groei positioneert de door ThredUp voorspelde omzetstijging van 15% jaar-op-jaar voor 2025 het bedrijf om sommige concurrenten te overtreffen, hoewel The RealReal en Poshmark verschillende bedrijfsmodellen en marktsegmenten hebben. The RealReal heeft historisch gezien lagere brutomarges gehad dan ThredUp vanwege het intensievere authenticatieproces voor luxegoederen. Het peer-to-peer model van Poshmark zorgt voor een directere interactie tussen kopers en verkopers, wat ook van invloed kan zijn op de financiële prestaties.

SWOT-analyse

Sterktes

Divers merkenportfolio: ThredUp heeft een uitgebreide catalogus van meer dan 55.000 unieke merken, wat een breed scala aan opties biedt voor consumenten.

ThredUp heeft een uitgebreide catalogus van meer dan 55.000 unieke merken, wat een breed scala aan opties biedt voor consumenten. Robuuste technologische infrastructuur: Het bedrijf maakt gebruik van geavanceerde machine learning en kunstmatige intelligentie om artikelen efficiënt te verwerken, prijzen en aan te bieden, waarbij dagelijks ongeveer 100.000 kledingstukken worden verwerkt.

Het bedrijf maakt gebruik van geavanceerde machine learning en kunstmatige intelligentie om artikelen efficiënt te verwerken, prijzen en aan te bieden, waarbij dagelijks ongeveer 100.000 kledingstukken worden verwerkt. Resale-as-a-Service (RaaS): Dit programma biedt een schaalbare en kapitaal-lichte groeikans door samen te werken met merken zoals Reformation en Gap om hun tweedehands activiteiten te beheren.

Zwaktes

Hoge operationele kosten: Het proces van het bedrijf om elk artikel te inspecteren en te verwerken, resulteert in aanzienlijke operationele kosten.

Het proces van het bedrijf om elk artikel te inspecteren en te verwerken, resulteert in aanzienlijke operationele kosten. Afhankelijkheid van consumentenuitgaven: Als platform voor discretionaire aankopen is ThredUp kwetsbaar voor economische neergang, die de consumentenuitgaven aan niet-essentiële artikelen kan verminderen.

Als platform voor discretionaire aankopen is ThredUp kwetsbaar voor economische neergang, die de consumentenuitgaven aan niet-essentiële artikelen kan verminderen. Aanhoudende financiële verliezen: Ondanks recente verbeteringen heeft ThredUp nog geen consistente winstgevendheid bereikt, wat een risico vormt voor de financiële stabiliteit op lange termijn.

Kansen

Groeiende tweedehands markt: De wereldwijde markt voor tweedehands kleding zal naar verwachting meer dan 300 miljard dollar bedragen in 2027, wat een aanzienlijke groeikans biedt.

De wereldwijde markt voor tweedehands kleding zal naar verwachting meer dan 300 miljard dollar bedragen in 2027, wat een aanzienlijke groeikans biedt. Veranderend consumentengedrag: Een toenemende voorkeur voor duurzame en circulaire mode, met name onder Generatie Z en millennials, sluit direct aan bij het bedrijfsmodel van ThredUp.

Een toenemende voorkeur voor duurzame en circulaire mode, met name onder Generatie Z en millennials, sluit direct aan bij het bedrijfsmodel van ThredUp. Technologische innovatie: Verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kan leiden tot grotere efficiëntie bij het sorteren en prijzen, wat de winstgevendheid zou kunnen verbeteren.

Bedreigingen

Intense concurrentie: Het bedrijf wordt geconfronteerd met felle concurrentie van verschillende spelers, waaronder andere online marktplaatsen, traditionele kringloopwinkels en wederverkoop via sociale media.

Het bedrijf wordt geconfronteerd met felle concurrentie van verschillende spelers, waaronder andere online marktplaatsen, traditionele kringloopwinkels en wederverkoop via sociale media. Economische recessie: Een significante economische neergang kan leiden tot verminderde verkopen en een afname van het aantal hoogwaardige artikelen dat beschikbaar is van verkopers.

Een significante economische neergang kan leiden tot verminderde verkopen en een afname van het aantal hoogwaardige artikelen dat beschikbaar is van verkopers. Verstoringen in de toeleveringsketen: Mogelijke verstoringen in de logistiek en bedrijfsvoering kunnen van invloed zijn op het vermogen van het bedrijf om artikelen efficiënt te verwerken en te leveren.

Duurzaamheid en ESG

ThredUp is een belangrijke speler in de duurzame modebeweging. Het bedrijfsmodel is fundamenteel een ESG-initiatief. Door de levensduur van kleding te verlengen, wil het bedrijf de milieu-impact van de mode-industrie verminderen, inclusief CO2-uitstoot, waterverbruik en textielafval. Het bedrijf publiceert jaarlijks een ESG-impactrapport waarin de voortgang wordt beschreven. In 2024 heeft ThredUp 2,3 miljoen artikelen opnieuw in omloop gebracht via zijn RaaS-programma en 182.400 pond aan materialen gerecycled in samenwerking met The AZEK Company. Het bedrijf heeft ook deelgenomen aan de lancering van de Slow Fashion Caucus en heeft campagne gevoerd tegen de dubbele belasting op tweedehands goederen. Deze initiatieven zijn zeer relevant voor beleggers en consumenten die ESG-factoren prioriteren. Voor velen is beleggen in ThredUp een manier om een bedrijf met een duidelijke positieve milieu-missie te steunen.

Conclusie en perspectief voor beleggers

ThredUp heeft aangetoond dat het in staat is om de omzet te verhogen en de winstgevendheid te verbeteren. Het bedrijfsmodel van het bedrijf sluit goed aan bij de groeiende consumententrend naar duurzame en tweedehands mode. Het bedrijf staat echter nog steeds voor uitdagingen met betrekking tot operationele kosten en een volatiele markt. Het aandeel is geschikt voor een groeiende belegger die bereid is een hoger risico te accepteren voor het potentieel van aanzienlijke kapitaalgroei. Dit is geen dividend-aandeel. Het primaire risico is het pad van het bedrijf naar winstgevendheid, terwijl het potentieel ligt in zijn vermogen om een groter deel van de groeiende tweedehands markt te veroveren door middel van zijn schaalbare en innovatieve bedrijfsmodel.

