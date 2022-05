ThredUp Inc. behaalt omzetplus van 31 procent in eerste kwartaal

Resale bedrijf ThredUp Inc. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de omzet opgevoerd met 31 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. Door de stijging werd er een omzet van 72,7 miljoen dollar behaald, omgerekend zo’n 68,8 miljoen euro.

Hoewel de omzet bij ThredUp Inc. wel steeg in het eerste kwartaal, werd het verlies van het bedrijf ook groter. Het netto verlies nam namelijk met 4,5 miljoen dollar toe naar een verlies van 20,7 miljoen dollar. Omgerekend komt het nettoverlies neer op 19,5 miljoen euro.

James Reinhart, CEO van ThredUp Inc. meldt in het kwartaalverslag dat het bedrijf vooruitgang boekt in de Europese markt en dat het bedrijf steeds meer merken en retailers helpt met het aanbieden van resale-opties. “Door te blijven investeren in onze wereldwijde infrastructuur versterken we onze positie in de groeiende resale markt en boeken we vooruitgang met het bouwen van een toonaangevend bedrijf dat de manier waarop de wereld winkelt verandert en een nieuw tijdperk van duurzaam shoppen inluidt.”