ThredUp krimpt verliezen en treedt toe tot tweede beurs

Tweedehandsplatform ThredUp Inc. behaalde tijdens het eerste kwartaal van 2023 een omzetplus van vier procent, dat meldt het bedrijf in hun kwartaalverslag. De omzet kwam hiermee uit op 75,9 miljoen dollar (83,1 miljoen euro).

ThredUp draaide een nettoverlies van 19,7 miljoen (21,6 miljoen euro). In 2022 was het nettoverlies in het eerste kwartaal nog 20,7 miljoen dollar (22,7 miljoen euro).

Het EBITDA verlies werd verminderd van 13 miljoen dollar (14,2 miljoen euro) in 2022 naar 6,6 miljoen dollar (7,2 miljoen euro) dit jaar. Voor heel 2023 verwacht ThredUp een EBITDA verlies van 7,5 tot 5,5 procent.

Zowel het aantal kopers (1,7 miljoen) als het aantal orders (1,5 miljoen) nam af, met respectievelijk drie en acht procent.

Verder is ThredUp dubbel genoteerd op de beurs. Naast de Nasdaq is het toegetreden tot de LTSE, een beurs die relatief meer lange termijn inzet vergt. De noteringsnormen van LTSE vereisen namelijk dat beursgenoteerde bedrijven op hun website een beleid uitwerken en publiceren dat belanghebbenden inzicht biedt in hoe een bedrijf zich op de lange termijn opbouwt.

“Door de notering aan de LTSE bevestigt ThredUP haar strategische afstemming op lange termijn aandeelhouders, werknemers, klanten en gemeenschappen binnen een publieke markt die is ontworpen om duurzaamheid, veerkracht en waardecreatie op lange termijn te bevorderen”, aldus ThredUp in het kwartaalverslag.