Thuiswinkel.org en politie gaan samen de strijd aan tegen malafide webshops

Thuiswinkel.org is aangesteld als ‘trusted flagger’ bij het Landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO) van de politie, zo blijkt uit een persbericht. Het doel hiervan is om malafide webshops sneller offline te kunnen halen.

De urgentie blijkt met name uit cijfers van de politie: in 2025 werd circa 15.000 keer aangifte gedaan tegen een webwinkel – bijna de helft van alle meldingen van online fraude. Omdat naar schatting slechts één op de vijf slachtoffers aangifte doet, kan het werkelijke aantal gedupeerden oplopen tot ongeveer 75.000 per jaar. Juist die schaal maakt snellere signalering en samenwerking in de keten noodzakelijk.

Het belang van de samenwerking

Met de nieuwe status krijgt de Nederlandse e-commercesector er een extra instrument bij in de aanpak van online fraude. Thuiswinkel.org kan voortaan zelfstandig en namens aangesloten webwinkels meldingen doen van malafide webshops en copycat-sites bij het LMIO. Deze meldingen worden met prioriteit behandeld, waardoor frauduleuze websites sneller offline kunnen worden gehaald.

De maatregel speelt in op een groeiend probleem. Webshops hebben in toenemende mate te maken met spoofing, merkmisbruik en identiteitsfraude, wat niet alleen leidt tot omzetverlies maar ook tot reputatieschade en een afnemend consumentenvertrouwen, aldus het persbericht. Bij spoofing doen fraudeurs zich voor als een legitieme webshop door bijvoorbeeld een vrijwel identieke domeinnaam, e-mailafzender of website te gebruiken om consumenten te misleiden. Zo werd schoenenretailer vanHaren recent nog geconfronteerd met meerdere nepwebshops die de merknaam misbruikten en klanten deden geloven dat zij via de officiële webshop bestelden. Tot nu toe waren vaak meerdere aangiftes nodig voordat opsporingsdiensten in actie kwamen; de nieuwe werkwijze moet dat proces aanzienlijk verkorten.

Volgens Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org, ondermijnt online fraude het vertrouwen in e-commerce en vraagt dat om een actievere rol vanuit de sector zelf. Door als centrale schakel te fungeren tussen webwinkels en het LMIO wil de brancheorganisatie haar leden sneller ondersteunen bij misbruik van hun merk of webshop en consumenten beter beschermen.