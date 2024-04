Thuiswinkel.org geeft 11 e-commercebedrijven zijn eerste duurzaamheidscertificering

Thuiswinkel.org lanceert een onafhankelijke duurzaamheidscertificering voor e-commercebedrijven. Dit laat de organisatie weten in een persbericht. 11 bedrijven die online producten verkopen krijgen de eerste certificering. Volgens de organisatie zijn deze e-commercebedrijven ‘koploper’ op het gebied van zes duurzaamheidsthema’s. Te weten: strategie, circulaire economie, productaanbod, verpakken, bezorgen en retouren. De eerste ontvangers van de duurzaamheidscertificering van Thuiswinkel.org zijn Bever, Decathlon, De Bijenkorf, Essenza Home, Flinders, Gamma & Karwei (Intergamma), Livera, MetOlijf.nl, Plantje.nl en Prins Petfoods.

Marlene ten Ham, sinds mei 2021 algemeen directeur van Thuiswinkel.org, deelt in het persbericht: “Voor Thuiswinkel.org is het essentieel om deze proactieve stap te zetten op het gebied van duurzaamheid. De klimaatproblematiek plaatst steeds meer vraagtekens bij de huidige inrichting van onze economie, die gebaseerd is op groei. Dit is niet meer houdbaar.”

Ten Ham benadrukt aankomend wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid. “Een belangrijke reden om te verduurzamen is ook de wet- en regelgeving vanuit Brussel en Den Haag waar bedrijven de komende jaren aan moeten voldoen, onder andere op het gebied van productaanbod en verpakken.” Ze vult aan: “De duurzaamheidscertificering helpt bedrijven om hier alvast op te anticiperen.”

De nieuwe duurzaamheidscertificering van Thuiswinkel.org is voor zowel bedrijven als consumenten. Volgens onderzoek van Thuiswinkel.org wil twee op de drie consumenten duurzamer winkelen maar weten ze nog niet hoe. De duurzaamheidscertificering is een inspanning om de consument hierbij te helpen.

Het certificaat voldoet aan de wettelijke eisen vastgesteld door een onafhankelijk Comité van Deskundigen. Die eisen zijn samen met milieuorganisaties, wetenschappers en bedrijfspecialisten geformuleerd en vastgesteld door een onafhankelijk Comité van Deskundigen. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling genaamd ICTRecht.