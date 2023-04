Thuiswinkel.org pleit voor aanpassing ‘koop nu, betaal later’-wet

“Ruim zeshonderd (web)winkels gebruiken de omstreden ‘koop nu, betaal later’-methode”, zo schrijft de NOS dinsdag. Er wordt alleen niet vermeld dat de wet het webwinkels verplicht maakt om een betaalmethode aan te bieden, waarmee consumenten minstens vijftig procent achteraf mogen betalen, zo reageert Thuiswinkel.org op de berichtgeving. Daar wil de belangenvereniging vanaf.

“Het is een wet die sterk verouderd is en het is nu echt toch om die wet te schrappen. Dat is beter voor de consument en bedrijven”, zo meldt Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, in de reactie. Het ‘koop nu, betaal later’-principe brengt veel ongemakken met zich mee: schulden, fraude en retouren. Dat komt doordat de betaaloptie niet gezien wordt als een lening, waardoor er minder strenge regels gelden.

Volgens Thuiswinkel.org is het nu echt tijd om dit wetsartikel af te schaffen. “Het stamt immers al uit 1992. Die wet was met name bedoeld om consumenten te beschermen, bijvoorbeeld bij faillissementen. Maar tegenwoordig zijn er voldoende andere manieren om consumenten online te beschermen.” Bovendien geldt deze wet alleen in Nederland, voegt de belangenorganisatie er nog aan toe. Daarom pleit het nu voor een aanpassing in de wet, waardoor webwinkels zelf de keuze krijgen of ze de achteraf-betaaloptie wel of niet willen aanbieden.