Thuiswinkel.org: Samenwerking webwinkels en consument nodig voor verduurzaming e-commerce

Er wordt meer waarde gehecht aan duurzaamheid, zowel door de consument als door bedrijven. Nu de Nederlandse consument steeds meer geld besteedt aan online aankopen, worden webwinkels op een duurzame proef gesteld. Uit onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt dat consumenten niet voldoende geïnformeerd zijn over duurzaamheid van online winkelen en wordt de impact van het consumentengedrag onderschat.

Consumenten lezen zich graag in over duurzaamheid bij online aankopen, blijkt uit het onderzoek. Er zijn nog wel onduidelijkheden die weggenomen moeten worden. Thuiswinkel.org adviseert webwinkels te blijven communiceren over duurzaamheid, vooral de onderwerpen bezorgen, verpakken, retouren en productaanbod zijn interessant voor de consument.

Uit het onderzoek blijkt ook dat zo’n 17 procent van de ondervraagde consumenten een webwinkel duurzamer vindt dan een stenen winkel. Volgens Thuiswinkel.org kan online winkelen juist duurzamer zijn doordat consumenten niet met de auto naar de winkel hoeft te rijden en een pakketbezorger meerdere bestellingen tegelijkertijd kan afleveren. Als het op afhaalpunten aankomt, denkt veertig procent van de consumenten dat dit duurzamer is dan een thuisbezorging. Thuiswinkel.org benadrukt dat deze service enkel duurzamer is als een consument er lopend of met de fiets naartoe gaat.

Webwinkels geven consumenten mee bewuste aankopen te doen en te letten op de maat- en productinformatie om retouren te voorkomen. Als een retour dan toch nodig is, moet deze op de juiste manier gedaan worden, zodat het product opnieuw kan worden verkocht. Uiteindelijk speelt de samenwerking tussen webwinkels en consumenten een grote rol om duurzame doelen te behalen.

Aan het onderzoek van Thuiswinkel.org namen 1.334 consumenten deel. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door DS Smith Packaging en Amazon.