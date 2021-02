Tico Schneider nieuwe Algemeen Directeur van Ziengs Schoenen

Per 1 maart 2021 wordt Tico Schneider de nieuwe Algemeen Directeur van Ziengs Schoenen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Schneider is daarmee de opvolger van Edward Doornbos, die volgens het bedrijf ‘een nieuwe uitdaging aan wil gaan’.

Schneider werkte voorheen als Internationaal Inkoopdirecteur bij de Sligro Food Group. Daarvoor was hij negentien jaar werkzaam bij Hema binnen de inkoop, verkoop, franchise en e-commerce. Ook was hij een poos directeur van Hema Nederland.

Doornbos is in totaal vijftien jaar werkzaam geweest voor het familiebedrijf van de familie Ziengs, waarvan de laatste vijf jaar als Algemeen Directeur. “Als Algemeen Directeur van Ziengs Schoenen heb ik samen met het team grote stappen kunnen zetten om mee te veranderen met de snel veranderende retailwereld. De hard groeiende online omzet is daarvan een prachtig voorbeeld,” aldus Doornbos in het persbericht. “Het afgelopen jaar was het een forse uitdaging om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen. (…) Door de start van de vaccinaties komt de haven nu in zicht en gelukkig wordt 2021 weer een normaler jaar. Dat maakt dat ik het nu een goed moment vind om het stokje over te dragen aan Tico Schneider.”

Schoenenketen Ziengs Schoenen Retail B.V. is momenteel zowel online als fysiek actief in Nederland, met 102 filialen van de formules Ziengs Schoenen, Topmerk Schoenen, Tamaris en Ecco.