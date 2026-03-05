Tien jaar Les Jumelles: Magalie Aerts over de kracht van het merk

Tien jaar heeft Magalie Aerts met haar modemerk Les Jumelles er inmiddels opzitten. Wat begon als een eenmanszaak is uitgegroeid tot een bekend merk, met drie eigen winkels, een kenmerkende stijl en een sterke community. FashionUnited belt kort met Aerts voor een terug- en vooruitblik.

Een hoogtepunt van de afgelopen tien jaar is volgens Aerts de lancering van de eigen collectie in 2021. “Dat was echt een schot in de roos en het heeft het DNA van Les Jumelles ook wel getekend. De kleuren, de prints en de color matches die we brengen, uit de verkoop blijkt duidelijk dat het heel goed gaat.”

Het artikel gaat verder na de afbeelding.

De winkel van Les Jumelles. Credits: Les Jumelles

Waar Les Jumelles bij de start in 2016 alleen andere merken verkocht, is de verhouding bij het bedrijf nu zo’n 60 procent eigen label en 40 procent extern. Aerts heeft zelf ook nog een hand in het ontwerpproces, maar heeft ook een sterk team intern. De kledingitems worden geproduceerd in Turkije en Azië. Toevallig stapt Aerts de dag na het telefoongesprek op het vliegtuig naar India om sari’s te sourcen die gerecycled worden door Les Jumelles.

Inspiratie voor de collecties komt overal vandaan. Aerts kijkt naar wat er op straat gebeurd, maar ook naar social media, de catwalks en de beurzen. “We kunnen snel schakelen en we proberen de eerste te zijn met bepaalde trends.”

De transitie van ondernemer naar zaakvoerder

Een periode van tien jaar kan niet alleen uit hoogtepunten bestaan, er zijn altijd uitdagingen. Aerts vond het een persoonlijke uitdaging om van eenmanszaak naar zaakvoerder te worden. “Het was een grote verandering en we hebben een groot team. Vandaag denk ik dat ik het wel oké doe,” vertelt ze bescheiden. “We hebben een leuk team.”

Of ze iets anders zou doen met de kennis die ze vandaag heeft? “Nee, ik denk het niet. Elke dag leer je wel een les en anders zou je niet staan waar je vandaag staat.” Vandaag de dag staat er een sterk merk, mede dankzij de sterke lokale community. “We zijn gefocust om die klantloyaliteit te creëren." Klanttevredenheid door middel van de service die we onze klanten bieden, moet samen met het product op nummer een staan.” Aerts is dan ook erg trots op de Trustpilot-score die het merk heeft. “Ik hecht ook veel waarde aan beleefdheid, dat mensen gedag worden gezegd in de winkels. Het zijn kleine dingen, ze kosten geen geld, maar het maakt wel mensen hun dag beter.”

Het artikel gaat verder na de afbeelding.

De winkel van Les Jumelles. Credits: Les Jumelles

Toekomstblik: "The sky is the limit" voorbij de Europese grenzen

Over winkels gesproken - Les Jumelles heeft er op dit moment drie, allen in België. Losse pop-ups worden ingezet voor verdere merkbekendheid. Binnenkort wordt ook een samenwerking met Zalando opgestart, vertelt Aerts. Markten waar voor namelijk op ingezet worden zijn Nederland en Duitsland. Uit deze landen komt online al veel traffic.

Toch worden veel mensen nog juist bereikt door social media. “Het blijft een groei platform met veel potentiële nieuwe klanten.” Daar houdt Les Jumelles het zo authentiek mogelijk. “Ze merken het toch als het niet authentiek is.” Posts maken met AI, daar gaat Aerts dan ook niet voor. “AI heeft veel processen vergemakkelijkt. Bijvoorbeeld het online zetten van artikelen, of de productbeschrijvingen. Maar ik zou nooit mijn klantenservice verplaatsen naar een AI-robot. De consument verwacht van ons de personal touch.”

Weer tien jaar vooruitblikken, dat is nog wat ver, maar vijf jaar verder staat er toch wel een stip op de horizon voor Les Jumelles. “Dan wil ik wel weer een hoogtepunt bereikt hebben en het merk meer geïnternationaliseerd hebben. Nieuwe markten aan te boren, niet enkel Europees, maar ook buiten Europa. The sky is the limit.”