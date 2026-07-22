Tien jaar na Brexit: hoe Europese merken het zonder het Verenigd Koninkrijk doen

Het Verenigd Koninkrijk was lang de belangrijkste toegangspoort tot de Europese markt, maar neemt nu een veel marginalere positie in binnen de commerciële strategie van continentale merken. Uit de nieuwste data van Joor blijkt een diepgaande reorganisatie van de wholesalestromen in minder dan tien jaar. Europese merken hebben andere groeimogelijkheden gevonden, terwijl Britse detaillisten zich geleidelijk richten op nieuwe leveranciers.

Decennialang was Londen een onmisbaar knooppunt voor de modehandel in Europa. Het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde een krachtige binnenlandse markt, een internationale etalage en een bevoorrechte toegangspoort tot het continent. Tien jaar na het referendum van 2016 is dit evenwicht diepgaand verschoven.

De Brexit veroorzaakte niet de voorspelde ineenstorting van de handel. Het effect was subtieler, maar wellicht langduriger. Bedrijven pasten zich aan, toeleveringsketens werden herzien en distributienetwerken gereorganiseerd. Bovenal is het Verenigd Koninkrijk voor Europese merken geleidelijk geen prioritaire markt meer.

De exclusieve data van het wereldwijde wholesaleplatform Joor, dat transacties van meer dan 14.000 merken en 700.000 inkopers in 150 landen verzamelt, maken het vandaag mogelijk deze transformatie te meten.

Europese merken verkochten nog nooit zoveel zonder het Verenigd Koninkrijk

Tussen 2017 en 2025 is het totale verkoopvolume van Europese merken op Joor meer dan verdrievoudigd. Tegelijkertijd is het aandeel van Britse detaillisten ingestort. In 2017 waren Britse inkopers goed voor bijna twaalf procent van de omzet van Europese merken. In 2025 is dat minder dan vier procent. Met andere woorden, Europese merken verkopen veel meer dan voorheen, maar veel minder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze groei wordt nu bijna uitsluitend gedragen door detaillisten in de Europese Unie en de rest van de wereld. De Brexit heeft hun ontwikkeling dus niet geremd, maar hun diversificatie versneld.

Voor veel Franse, Italiaanse, Spaanse of Scandinavische merken is het Verenigd Koninkrijk geleidelijk een markt onder vele geworden, en niet langer een prioritaire groeias.

Europese distributeurs halen hun investeringen terug

De breuk wordt nog duidelijker bij het observeren van het gedrag van Europese inkopers. Vóór de Brexit vertegenwoordigden Britse merken zeventien procent van de aankopen door Europese detaillisten op Joor. Acht jaar later is dit aandeel gedaald tot onder de zeven procent.

Tegelijkertijd hebben Europese retailers hun aankopen bij merken van het continent sterk opgevoerd. Hun aandeel in de assortimenten is gestegen van 54 procent naar 69 procent.

De logica is zowel economisch als operationeel. Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt zijn de administratieve kosten toegenomen. Douaneformaliteiten, logistieke vertragingen, btw-beheer en product-oorsprongsregels bemoeilijken de import.

Want in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de afwezigheid van douanerechten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie alleen volledig van toepassing als de producten voldoen aan de oorsprongsregels uit de handelsovereenkomst. Een groot deel van de kleding die door Britse merken wordt verkocht, wordt echter in Azië geproduceerd. In die gevallen kunnen er nog steeds extra kosten van toepassing zijn. Voor Europese inkopers is de keuze voor een merk uit Milaan, Parijs of Kopenhagen in veel gevallen dus eenvoudiger en concurrerender geworden.

Het Verenigd Koninkrijk keert zich ook af van Europese merken

De beweging is verre van eenzijdig. Ook Britse distributeurs hebben hun inkoopstrategieën grondig herzien. In 2020 waren Europese merken nog goed voor 51 procent van hun aankopen op Joor. In 2025 is dat aandeel nog maar 29 procent.

Ook hier verklaart de stijging van de logistieke kosten deze ontwikkeling grotendeels. Britse detaillisten richten zich meer op lokale merken, maar ook op leveranciers buiten Europa wanneer de importvoorwaarden gunstiger worden.

Deze herschikking weerspiegelt een geleidelijke fragmentatie van de Europese modemarkt, die nu veel meer volgens regionale logica functioneert dan vóór 2020.

Britse merken houden beter stand dan verwacht

Paradoxaal genoeg lijken de Britse merken de meest veerkrachtige spelers in deze nieuwe configuratie. Hun blootstelling aan de Europese markt blijft relatief stabiel. Europese inkopers vertegenwoordigen nog steeds tussen de 28 en 32 procent van hun omzet, een niveau dat vergelijkbaar is met dat van vóór de Brexit.

Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Sommige Britse huizen profiteren van een sterke loyaliteit van hun Europese klanten, met name in het premium- en luxesegment. Bovendien hebben veel merken hun logistieke organisatie snel aangepast.

Om de nieuwe administratieve barrières te omzeilen, hebben ze magazijnen geopend in Nederland, Duitsland of Polen, waardoor ze een operationele aanwezigheid binnen de interne markt hebben hersteld. Deze strategie stelt hen in staat de levertijden te verkorten, de importkosten te beperken en hun Europese partners gerust te stellen.

Een nieuwe kaart van de Europese wholesale

In wezen heeft de Brexit niet de abrupte ontkoppeling veroorzaakt waar velen voor vreesden, maar eerder een beweging van regionalisering versneld. Een buitenkans in het tijdperk van de-globalisering en de heroriëntatie op nabijgelegen markten?

Europese merken hebben hun posities op hun thuismarkt versterkt en tegelijkertijd hun internationalisering naar Noord-Amerika, het Midden-Oosten of Azië voortgezet. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich op zijn beurt geleidelijk teruggetrokken op zijn binnenlandse markt en op alternatieve handelspartners.

Deze nieuwe geografie verandert de strategieën van merken diepgaand. Concurrentievermogen is niet langer alleen gebaseerd op de aantrekkelijkheid van een collectie. Het hangt nu evenzeer af van de locatie van de voorraden, de logistieke doorstroming, de oorsprongsregels, het vermogen om levertijden te verkorten en de beheersing van douanekosten. Met andere woorden, de toeleveringsketen is een volwaardig commercieel argument geworden.

De Brexit, katalysator voor een nieuw mode-Europa

Tien jaar na het referendum is de balans ver verwijderd van de ooit gevreesde rampscenario's. Europese merken zijn niet ingestort: ze hebben simpelweg hun groei een andere richting gegeven. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, het is niet van de radar verdwenen, maar heeft definitief de centrale positie verloren die het vóór 2016 had.

Een reorganisatie die een nu dwingende noodzaak in de mode- en textielindustrie benadrukt. Geconfronteerd met geopolitieke fragmentatie, de heropleving van handelsspanningen en de uitdaging van het verplaatsen van toeleveringsketens, wordt geografische nabijheid opnieuw een beslissend concurrentievoordeel.

In die zin is de Brexit minder een economische anomalie dan het eerste laboratorium van een herziene globalisering: regionaler, selectiever en volledig bewust van de onzichtbare kosten van internationale handel.