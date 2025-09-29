Tientallen partijen hebben interesse in doorstart ondergoedmerk A-dam

Nederlands ondergoedmerk A-dam heeft veel interesse getrokken voor een doorstart. Uit het eerste faillissementsverslag van de curator blijkt dat 28 partijen inzage hebben gekregen in de afgeschermde informatie over de onderneming. Diverse partijen hebben een bieding ingediend, maar deze worden op dit moment nog beoordeeld.

Er is dus nog goede hoop dat het merk een nieuw hoofdstuk kan schrijven. Diverse bv’s van A-dam werden eind augustus failliet verklaard.

Het faillissementsverslag dat het bedrijf te maken had met commerciële, operationele en financiële uitdagingen. Zo bleef de omzet structureel achter bij de prognoses. Het wholesalekanaal groeide niet zo snel als verwacht en de Black Friday periode in 2024 liep niet zoals gehoopt, mede door het vertrek van de E-commerce Manager, aldus het verslag. Dit zijn maar enkele van de redenen die worden aangestipt.

A-dam wilde het tij keren en nam diverse maatregelen zoals de uitbesteding van de logistiek maar ook een reductie van het personeel, implementatie van een nieuw ERP-systeem, voorraadverlaging en verbetering van inkoop en marges. “Deze maatregelen waren echter onvoldoende om het negatieve resultaat structureel te keren.”

Het verslag meldt daarnaast dat er ‘intensief’ gezocht is naar externe financiers. Zo is er gesproken over deelname, herfinanciering van schulden en een werkkapitaalinjectie.