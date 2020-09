Tiffany & Co reageert op verzoek van LVMH om rechtszaak uit te stellen

Nieuwe ontwikkelingen in de zaak tussen LVMH & Tiffany&Co.: de juwelier reageert op het verzoek van LVMH om de rechtszaak uit te stellen. En die reactie is duidelijk: dat uitstel komt er niet. In een persbericht reageert voorzitter van de directie Roger Farah: “LVMH’s oppositie tegen onze rechtszaak is hun laatste poging om hun verantwoordelijkheden te ontwijken. Als LVMH zeker was van zijn zaak, hadden ze niet om uitstel gevraagd. Wij verzoeken de rechtbank met klem om de rechtszaak zo snel mogelijk te starten, zodat we voor 24 november een uitspraak hebben.”

Begin september werd aangekondigd dat de deal (ter waarde van 14,7 miljard euro) van LVMH om Tiffany&Co. over te nemen, van de baan was. Op zijn beurt kwam de juwelier met een persbericht waarin het aangaf een rechtszaak te beginnen tegen LVMH, om hen te dwingen zich aan de overeenkomst te houden. LVMH gaf in een statement aan dat er een ‘serie van gebeurtenissen’ was voorgevallen, waardoor de overname van Tiffany&Co. werd ondermijnd.

Maar dat accepteert Tiffany&Co. niet. Roger Farah vervolgt in het persbericht: “De voorwaarden van de fusieovereenkomst zijn glashelder. LVMH heeft simpelweg niet het recht om weg te lopen van de transactie of de kosten te verlagen, puur omdat het spijt heeft van de deal. Tiffany heeft alles gedaan om haar obligaties en afspraken voor de fusieovereenkomst te voltooien en verwacht dat LVMH dat ook doet. Tiffany’s bestuur vindt het serieus nemen van haar taken tegenover haar aandeelhouders extreem belangrijk, en wij zijn meer dan bereid om dit aan te vechten in de rechtbank als LVMH weigert aan zijn legale verplichtingen te voldoen.” LVMH heeft nog niet gereageerd op deze reactie.

Beeld: website Tiffany & Co.