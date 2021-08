TikTok en Shopify testen in-app shopping

Het Chinese bedrijf TikTok en Shopify slaan de handen ineen en testen TikTok Shopping, een winkeltabblad voor retailers die toegevoegd kan worden aan hun profielen, dat maakt TikTok bekend via een persbericht. Retailers kunnen direct doorlinken naar producten in TikTok-berichten.

TikTok is niet het eerste platform dat in-app shopping gebruikt. Instagram en Facebook gebruiken dit al langer. Echter vinden merken, die actief zijn op TikTok, een steeds creatievere weg om de verkoop van producten te stimuleren, zo is te lezen. Een van de eerste verkopers via TikTok Shopping is Kylie Cosmetics- het make-up en huidverzorgingsmerk van Kylie Jenner.

TikTok Shopping wordt eerst getest in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Of de functie ook naar Europa komt, is nog niet duidelijk. Wel zegt Shopify - in het persbericht - de functie in het najaar 2021 aan te willen bieden aan al zijn klanten.