‘TikTok meest favoriete advertentieplatform bij consumenten in Nederland’

Het Chinese techbedrijf TikTok is voor het tweede jaar op rij het meest favoriete advertentieplatform bij consumenten wereldwijd. Dat maakt Kantar bekend met de zogenoemde Ad equity-ranglijst. In Nederland en de Verenigde Staten scoort het Chinese bedrijf de eerste plaats voor online mediamerken op de Ad equity-ranglijst.

Ad equity is: de verhouding van consumenten ten opzicht van hun reclame-ervaring binnen platformen en advertentie-formats, zo staat in berichtgeving van Emerce. Hoewel digitale platformen een groot deel van het dagelijks leven innemen, blijven consumenten wereldwijd positiever over offline reclame zoals advertenties in tijdschriften of op de winkelvloer. Ook in Nederlanders vinden offline reclame aangenamer. Daarom bestaat de Nederlandse top 5 Ad equity-ranglijst voor mediakanalen uit offline reclameringen.

Echter zorgt de toevoeging van e-commerce platformen aan de ranglijst ervoor dat het toenemende belang van de platformen in het digitale advertentielandschap wordt aangetoond.