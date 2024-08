TikTok Top100 Fashion Index

Voor veel modemerken blijft het een uitdaging om de meest optimale, effectieve en boeiende social media-strategie te ontwikkelen. Na de razendsnelle opkomst van het social media-platform TikTok hebben merken, retailers en ontwerpers over de hele linie manieren gezocht om hun aanwezigheid te vergroten en een steeds groter aantal volgers te krijgen op de Chinese app. Tegenwoordig is TikTok een spil geworden in de wereldwijde mode-industrie, die trends aanjaagt en het consumentengedrag op een ongekende schaal beïnvloedt.

Om te helpen enkele van de meest prominente trends en ontwikkelingen te identificeren als het gaat om het gebruik van social media door merken, heeft FashionUnited zijn eigen Fashion Popularity Index opgericht.

Als we specifiek naar TikTok kijken, is het meest populaire modemerk op het social media-platform veruit het luxueuze modehuis Louis Vuitton, met een following van 14 miljoen gebruikers. Op de tweede plaats staat de Spaanse fast fashion-gigant Zara met 11,8 miljoen volgers, op de voet gevolgd door het Chinese ultrafast fashion-bedrijf Shein met 9,5 miljoen volgers. Het Duitse sportmerk Adidas staat op de vijfde plaats met 8,1 miljoen volgers, terwijl het luxueuze modemerk Dior 8 miljoen volgers heeft.

Een deel van de aanhoudende populariteit van Louis Vuitton op de app is gekoppeld aan de voortdurende productie van onderscheidende, samengestelde content door het luxemerk, evenals het besluit om af te zien van het gepolijste merkimago dat meer typerend is voor platforms zoals Instagram en de showcase van ongefilterde beelden achter de schermen. Daarnaast staat het TikTok-profiel van Louis Vuitton vol met samenwerkingen met beroemdheden, van Kim Kardashian tot Jared Leto en Naomi Campbell, wat hun toewijding aan het benutten van de aanzienlijke impact van influencermarketing onderstreept.

De Fashion Popularity Index van FashionUnited meet de virtuele populariteit en weerspiegelt gedeeltelijk de werkelijke marktwaarde en omzet van deze bedrijven.

De Fashion Popularity Index wordt voortdurend bijgewerkt, aangezien FashionUnited voortdurend modemerken toevoegt om een uitgebreide lijst met meer dan 1000 topmerken te ontwikkelen. Bovendien zal FashionUnited de social media-campagnes en andere digitale activiteiten van de merken in deze index volgen en erover rapporteren.