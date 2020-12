Tilburgse TextielMuseum ontving dit jaar helft minder bezoekers, kondigt duurzaam toekomstplan aan

Het Tilburgse TextielMuseum sluit 2020 af met bijna 40.000 bezoekers. Door de sluiting in het voorjaar en andere corona maatregelen ontving het museum ruim de helft van de bezoekers ten opzichte van vorig jaar, toen trok het museum bijna 75.000 bezoekers, zo wordt vermeld in een persbericht. Nu kondigt het museum een nieuw plan aan voor de doorontwikkeling in de toekomst.

Tijdens de lockdown bood het museum online tours en opdrachten aan, onder de noemer ‘Online TextielMuseum.’ Zo richtte het museum in samenwerking met een lokale ondernemers een etalage in, met werk van Forzani, zodat Tilburgers vanaf de straat konden genieten van de kunst. Directeur Errol van de Werdt is blij dat het museum dankzij steunmaatregelen deze aanpassingen kon maken: “We zijn de gemeente Tilburg, de Provincie Noord-Brabant en het Rijk zeer dankbaar voor de steunmaatregelen die ons dit jaar ademruimte boden om in razend tempo onze processen aan te passen en ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende jaar. Juist omdat we voor een groot deel afhankelijk zijn van eigen inkomsten, raken de gevolgen van de crisis ons hard.”

Begin 2020 presenteerde het TextielMuseum zijn toekomstvisie en in de zomer ging, onder leiding van gemeente Tilburg, het haalbaarheidsonderzoek van start, aldus het persbericht. Zo zijn er plannen voor de herbestemming van het naastgelegen Drögepand, om daar samen met partners invulling te geven aan een nieuwe plek voor het upcyclen en recylen van textiel, aldus het persbericht. Hierover staat in het voorjaar van 2021 een raadsbeslissing gepland. Van de Werdt kijkt positief naar het nieuwe jaar: “We zijn blij met de aankondiging dat de overheid ook in 2021 cultuur zal ondersteunen om het hoofd boven water te houden.”

Beeld: Josefina Eikenaar