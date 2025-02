Tiny Library behaalt crowdfundingdoel

Verhuurplatform voor baby- en kinderproducten Tiny Library heeft het crowdfundingdoel van 500.000 euro behaald. Het bedrijf viert deze mijlpaal in een post op LinkedIn. Het geld gaat ingezet worden voor ‘uitbreiding en verbetering’.

“Dankzij jullie vertrouwen en enthousiasme zetten we samen een grote stap richting de nieuwe norm in huren.” Tiny Library wil in 2028 ‘de circulaire keuze voor babyspullen zijn in Nederland, België en Duitsland’.

Om dit doel te halen gaat Tiny Library investeren in het verbeteren van de klantervaring en de operationele processen verder automatiseren. Daarnaast moet de logistiek verder ontwikkeld worden zodat de flexibiliteit wordt vergroot, de kosten worden verlaagd en een hoger serviceniveau wordt behaald.

Het is niet de eerste keer dat Tiny Library een crowdfunding opzet. Begin 2024 haalde het verhuurplatform al 1,4 miljoen euro op. Hiermee werd het magazijn, het platform en het assortiment onder handen genomen.