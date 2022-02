TJX Companies, Inc. behaalt omzetplus van 51 procent in FY22

TJX Companies, Inc., het moederbedrijf van onder andere TK Maxx in Europa, heeft in het afgelopen boekjaar een omzetplus van 51 procent gerealiseerd. Het Amerikaanse bedrijf behaalde hierdoor een omzet van 48,5 miljard dollar (42,7 miljard euro), zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf.

In vergelijking met twee jaar eerder, lag de omzet over het jaar 16 procent hoger. Tijdens het boekjaar 2022, dat afliep op 29 januari 2022, behaalde TJX Companies, Inc. een netto inkomen van 3,3 miljard dollar. Omgerekend is dit 2,9 miljard euro.

TJX Companies, Inc. is het moederbedrijf van TK Maxx in Europa, Australië en Canada. In thuisland de Verenigde Staten heet de keten TJ Maxx. Daarnaast heeft het ook nog de ketens HomeSense en Marmaxx in de Verenigde Staten. In het jaarverslag worden de resultaten van Europa en Australië samengepakt. De twee regio's behaalden samen een omzet van 5,7 miljard dollar (5 miljard euro) en komen daarvoor boven het niveau van voor de pandemie uit.