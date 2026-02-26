TJX Companies overtreft verwachtingen met sterke resultaten in Q4 en boekjaar 26

The TJX Companies, Inc. rapporteert sterke financiële resultaten, dankzij een consequente focus op de kernprincipes van het off-price-model en een solide uitvoering binnen alle divisies. TJX Companies is het moederbedrijf van TK Maxx onder andere.

In het vierde kwartaal van boekjaar 2026 steeg de netto-omzet met 9 procent naar 17,7 miljard dollar (14,9 miljard euro) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De geconsolideerde vergelijkbare omzet nam toe met 5 procent. De nettowinst over het kwartaal bedroeg 1,8 miljard dollar en de verwaterde winst per aandeel steeg met 28 procent naar 1,58 dollar. De aangepaste verwaterde winst per aandeel, exclusief een netto-voordeel uit een schikking, kwam uit op 1,43 dollar, een stijging van 16 procent.

Over het volledige boekjaar bedroeg de netto-omzet 60,4 miljard dollar, een stijging van 7 procent. De nettowinst kwam uit op 5,5 miljard dollar en de verwaterde winst per aandeel steeg met veertien procent naar 4,87 dollar. De aangepaste verwaterde winst per aandeel over het jaar bedroeg 4,73 dollar, een stijging van elf procent.

“Ik ben zeer tevreden met onze uitstekende prestaties in 2025. Dankzij de gezamenlijke inspanningen en de sterke uitvoering van onze teams hebben we resultaten behaald die onze verwachtingen overtroffen, zowel op het gebied van omzet als winst. De jaaromzet overschreed de 60 miljard dollar, wat een belangrijke mijlpaal is voor ons bedrijf,” aldus Ernie Herrman, chief executive officer en president van The TJX Companies, Inc.

Vooruitkijkend verwacht The TJX Companies aanhoudende groei. Het bedrijf voorziet een stijging van de geconsolideerde vergelijkbare omzet van twee tot drie procent voor zowel het eerste kwartaal als het volledige boekjaar 2027. Daarnaast verwacht het een verwaterde winst per aandeel tussen 0,97 en 0,99 dollar voor het eerste kwartaal en tussen 4,93 en 5,02 dollar voor het volledige jaar.