TJX verhoogt jaarprognoses opnieuw na verrassend sterke kwartaalcijfers

Het Amerikaanse handelsconcern TJX Companies Inc. overtreft in het derde kwartaal van boekjaar 2025/26 de eigen prognoses en analistenverwachtingen. Hierop stelt het bedrijf woensdag de doelen voor het volledige jaar naar boven bij.

De off-pricespecialist, in Europa actief met formules TK Maxx en Homesense, behaalt in de dertien weken tot 1 november een netto-omzet van 15,1 miljard Amerikaanse dollar (13,1 miljard euro). Dit betreft een groei van zeven procent ten opzichte van vorig jaar. Op vergelijkbare basis stijgen de opbrengsten met vijf procent.

Ook het resultaat in het jongste kwartaal valt hoger uit dan verwacht. Naast de verrassend sterke omzetgroei draagt een stijging van de brutomarge van 31,6 naar 32,6 procent hieraan bij. De nettowinst neemt met elf procent toe tot 1,44 miljard Amerikaanse dollar (1,25 miljard euro).

Management ziet ‘sterke start’ van slotkwartaal

In de eerste negen maanden van het lopende boekjaar stijgt de concernomzet met zeven procent naar 42,6 miljard Amerikaanse dollar. De nettowinst groeit met zeven procent tot 3,72 miljard Amerikaanse dollar.

Algemeen directeur Ernie Herrman toont zich verheugd. “Ik ben uiterst tevreden met onze resultaten in het derde kwartaal en de uitstekende uitvoering van ons off-price bedrijfsmodel door onze teams in het hele bedrijf”, verklaart hij in een statement. “De omzet, de winstmarge voor belastingen en de winst per aandeel overtreffen onze verwachtingen.”

Gezien de positieve cijfers en een ‘sterke start’ van het vierde kwartaal verhoogt het concern de jaarprognoses opnieuw. Voor 2025/26 verwacht men nu een vergelijkbare omzetgroei van vier procent. Eerder werd uitgegaan van een plus van drie procent. Het doel voor de verwaterde winst per aandeel, voorheen 4,52 tot 4,57 Amerikaanse dollar, is verhoogd naar 4,63 tot 4,66 Amerikaanse dollar.