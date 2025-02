Moederbedrijf TK Maxx verrast met sterke jaarresultaten

Het Amerikaanse retailconcern TJX Companies Inc. heeft zowel in het laatste kwartaal als over het gehele boekjaar 2024/25 de eigen verwachtingen overtroffen. De off-price specialist, die in Europa vertegenwoordigd is met de ketens TK Maxx en Homesense, voorspelde dinsdag bovendien verdere groei in het lopende jaar.

In het afgelopen boekjaar, dat werd afgesloten op 1 februari, bedroeg de concernomzet 56,4 miljard US dollar (53,8 miljard euro). Dit komt overeen met een stijging van bijna vier procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Op vergelijkbare basis groeide de omzet in de eigen winkels eveneens met vier procent, waarmee de prognoses werden overtroffen.

Ook de nettowinst groeide verrassend sterk. Deze steeg met 8,7 procent naar 4,86 miljard US dollar (4,64 miljard euro).

Het concern verwacht in het lopende jaar verdere groei van omzet en winst

De goede cijfers heeft het concern mede te danken aan een verrassend sterk laatste kwartaal. De gerapporteerde omzet lag met 16,3 miljard US dollar licht onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar (min 0,4 procent), wat echter te wijten was aan het feit dat het vierde kwartaal één verkoopweek minder omvatte dan de vergelijkingsperiode. Op vergelijkbare basis steeg de winkelomzet met vijf procent. De nettowinst bedroeg 1,40 miljard US dollar en lag daarmee slechts 0,4 procent onder het niveau van het vierde kwartaal vorig jaar.

Voor het lopende boekjaar 2025/26 rekent het management op een stijging van de winkelomzet op vergelijkbare basis met twee tot drie procent. De winstmarge vóór belastingen, die vorig jaar 11,5 procent bedroeg, zal naar verwachting dalen naar 11,3 tot 11,4 procent als gevolg van negatieve valuta-effecten. De verwaterde winst per aandeel zal echter naar verwachting stijgen van 4,26 naar 4,34 tot 4,43 US dollar.