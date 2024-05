TK Maxx-moederbedrijf ziet omzet met 6 procent stijgen

TJX Companies, Inc. heeft de omzet in het eerste kwartaal met 6 procent zien stijgen. Door de stijging komt de omzet neer op 12,4 miljard dollar (11,4 miljard euro), zo blijkt uit een financiële update.

TJX Companies, Inc. is onder andere het moederbedrijf van de keten TK Maxx die actief is in Europa. Daarnaast zitten de merken TJ Maxx, HomeGoods en Marmaxx in het portfolio.

CEO Ernie Herrman geeft in het bericht aan dat de resultaten boven verwachting zijn. “Het tweede kwartaal is goed van start gegaan en voor de rest van het jaar zien we tal van mogelijkheden voor ons bedrijf die we willen benutten. Op de langere termijn zijn we enthousiast over het potentieel dat we zien om klantentransacties en verkopen te stimuleren, extra marktaandeel te veroveren en de winstgevendheid van TJX te verhogen."

De keten TK Maxx verspreidt zich steeds verder in Nederland, zo heeft het merk deze week nog een winkel geopend in Den Bosch.