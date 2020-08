Tmall-eigenaar Alibaba start nieuwe financiële jaar met 34 procent omzetgroei

Chinese gigant Alibaba Group Holding Limited, onder andere de eigenaar van e-tailers Tmall en Taobao, heeft in het eerste kwartaal een omzetgroei van 34 procent behaald. Dit meldt het bedrijf in het kwartaalverslag. Het operationele inkomen verbeterde zelfs met 42 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar.

Alibaba reageert dan ook positief in het kwartaalverslag. In de thuismarkt, China, is de omzet van het bedrijf weer even hoog als voor de corona-uitbraak begin dit kalenderjaar, zo meldt het bedrijf. De gehele omzet van het bedrijf kwam neer op 21,76 miljard dollar (18,4 miljard euro). Goed om in het achterhoofd te houden is dat de Alibaba Group Holding Limited niet alleen retailbedrijven in het portfolio heeft, maar ook diverse technologie- en media-bedrijven.

Het netto-inkomen van de groep komt in het kwartaal neer op 6,57 miljard dollar. Omgerekend is dit zo’n 5,56 miljoen euro.