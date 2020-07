Toch algehele reorganisatie bij G-Star Raw: dit weten we nu

G-Star Raw gaat reorganiseren. Het bedrijf vroeg eerder in Australië en de Verenigde Staten uitstel van betaling aan, maar nu blijkt dat het hele bedrijf zijn strategie gaat aanpassen. Het bedrijf verwacht de reorganisatie in het derde kwartaal van 2020 af te ronden, zo meldt een woordvoerder schriftelijk aan FashionUnited.

De reorganisatie wordt ingezet vanwege de gevolgen van Covid-19 op het bedrijf. “G-Star is, net als alle fashion retail, met name in de fysieke winkels wereldwijd, ook geraakt door COVID-19. Door deze crisis is de al eerder ingezette verschuiving naar online in een stroomversnelling gekomen, dit ten koste van de prestaties van fysieke winkels,” aldus de woordvoerder. Om dit het hoofd te bieden, naast de structurele veranderingen in de markt, is een algehele reorganisatie ingezet. Eerder kon hierover nog niet gecommuniceerd worden vanuit G-Star Raw omdat alle betrokkenen geïnformeerd moesten worden.

G-Star Raw reorganiseert: 10 procent personeel verdwijnt

De reorganisatie bij het Nederlandse denimbedrijf houdt allereerst een herziening van het winkelportfolio in diverse regio’s in. Het bedrijf benadrukt dat het merk niet die regio’s gaat verlaten. “Het beoogde einddoel is om de balans te herstellen tussen G-Star stores, strategische partners en online aanwezigheid, zodat deze aansluit bij de nieuwe realiteit.” Daarnaast komt er een nog grotere focus op online en strategische partners. De veranderingen vragen volgens het bedrijf om een vereenvoudigde organisatie met meer digitale competenties. Het houdt een reorganisatie van de kantoren in waarbij 10 procent van het wereldwijde personeelsbestand zal verdwijnen. In thuisland Nederland zullen 150 banen verdwijnen.

“Door deze noodzakelijke aanpassingen ontstaat echter weer een toekomstgerichte en solide organisatie die adequaat kan inspelen op de continue veranderende marktomstandigheden. Daarmee hebben we het volste vertrouwen in de toekomst van G-Star en baanbehoud voor de overige werknemers,” aldus de woordvoerder. “We realiseren ons terdege dat de impact voor de betrokkenen groot is en hebben daarom met veel zorg een passend sociaal plan opgesteld met onze sociale partners. Onze Ondernemingsraad is nauw betrokken geweest gedurende het hele proces heeft goedkeuring gegeven op het reorganisatieplan. Onze prioriteit ligt op dit moment bij een zo goed mogelijke afhandeling voor alle betrokkenen.”

G-Star Raw is inmiddels een van de vele modebedrijven die gaat reorganiseren om de impact van de coronacrisis het hoofd te bieden. Eerder kondigden onder anderen Burberry en Gerry Weber al flinke reorganisaties aan.

Beeld: G-Star Raw/ Team Peter Stigter