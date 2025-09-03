Toch ontslagen bij Nike distributiecentrum in Laakdal

Waar in juni nog opgelucht adem gehaald kon worden, blijken er nu toch ontslagen te komen bij het Europese distributiecentrum van Nike in het Belgische Laakdal. Er zal een collectief ontslag vallen op de technologie-afdeling, zo meldt VRT.

In juni vreesde men al voor collectief ontslag, maar dit bleef toen uit. Toen werd bij een bijzondere ondernemingsraad alleen aangekondigd dat men de weekendploegen onder de loep wilde nemen. Nu is in een nieuwe bijzondere ondernemingsraad bekend gemaakt dat er wordt geherstructureerd in IT en ondersteunende diensten.

Hoeveel ontslagen er zullen vallen is nog niet duidelijk. Deze informatie zal de komende tijd gedeeld worden. In totaal werken er 200 mensen op de technologie-afdeling en een deel daarvan zal zijn of haar baan verliezen, aldus VRT.