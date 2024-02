Tod's CEO zegt merk niet te 'hoeven verkopen'

Diego Della Valle, de oprichter en CEO van Tod’s, liet tijdens Milan Fashion Week weten geen plannen te hebben om het familiebedrijf te verkopen. Dit laat Reuters weten in een nieuwsbericht.

Eerder deze maand liet de Italiaanse modegroep Tod’s S.p.A via een ad hoc statement weten dat investeringsmaatschappij L Catterton met de steun van de familie alle aandelen van de beurs in Milaan zou halen. Volgens de CEO van Tod’s is er geen reden tot zorg over dat het bedrijf uit handen wordt gegeven: "We hoeven niets te verkopen, we hebben een familiebedrijf met jonge mensen die dit werk willen doen, wat kan er beter zijn dan dat."

Tod’s Group heeft 54 procent van de aandelen, L Catterton 36 procent en Delphine SAS - een dochterbedrijf van LVMH - heeft 10 procent.