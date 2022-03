Tod's S.p.A. behaald omzetplus van 38,7 procent in boekjaar 2021

Het Italiaanse Tod's S.p.A. heeft in het boekjaar 2021 een omzet behaald van 883 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De groep behaalde deze omzet dankzij een omzetplus van 38,7 procent.

Het betekent dat Tod's S.p.A. dichtbij het omzetniveau van voor de pandemie is gekomen. De omzet is namelijk nog maar 3,5 procent lager dan in 2019, zo is te lezen in het jaarverslag. De groep is het moederbedrijf van de merken Tod's, Roger Vivier, Fay en Hogan. Tod's bracht het meeste met een omzet van 428 miljoen euro in het boekjaar. Hoewel dit een verbetering is van 44 procent in vergelijking met het voorgaande boekjaar, ligt de omzet van het merk nog steeds 6,2 procent onder dat van 2019. Schoenenmerk Roger Vivier toont als enige merk een verbetering ten opzichte van het niveau van 2019. Met een omzet van 229,6 miljoen euro ligt het 15,9 procent boven 2019. Merk Hogan ligt nog 10,9 procent achter op het niveau van voor de pandemie met een omzet van 176 miljoen euro. Fay bracht het minste op in het boekjaar, met een omzet van 48,2 miljoen euro.

Tod's S.p.A. wist in het boekjaar 2021 weer een positief operationeel resultaat te behalen. Het bedrijf behaalde een operationele winst van 24,2 miljoen euro.