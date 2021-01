Tod’s S.p.A. ziet omzet afnemen met 30,4 procent in boekjaar 2020

Het Italiaanse Tod’s S.p.A. heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een omzetdaling van 30,4 procent, zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers. De omzet komt neer op 637,2 miljoen euro.

Tod’s S.p.A. heeft diverse merken in het portfolio: Tod’s, Roger Vivier, Fay en Hogan. Het merk Tod’s laat de grootste omzetdaling zien, namelijk 35,6 procent. De omzet komt daar aan het einde van het boekjaar neer op 297,5 miljoen euro. Fay meldt de op een na grootste omzetdaling, 33,3 procent, met een omzet van 37,6 miljoen euro. Roger Vivier behaalde een omzet van 160 miljoen euro door een daling van 20,2 procent en Hogan zag de omzet afnemen met 28,2 procent naar 141,6 miljoen euro.

Tod’s S.p.A. werd in het boekjaar het hardst geraakt in Amerika en Europa. In Amerika daalde de omzet met 48,2 procent. In Italië en Europa daalde de omzet met 37,2 en 37 procent. In China bleef de omzetdaling beperkt met 8,7 procent.