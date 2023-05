Tod’s S.p.A. ziet omzet met 23 procent toenemen in Q1

De Italiaanse modegroep Tod’s S.p.A. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de omzet zien toenemen met 23,2 procent. De omzet kwam hierdoor neer op 270,5 miljoen euro, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf.

Tod’s S.p.A. heeft diverse merken in het portfolio, waaronder naamgever Tod’s, maar ook Roger Vivier, Hogan en Fay. Tod’s brengt verreweg de meeste omzet binnen. Dankzij een stijging van 24,4 procent komt de omzet van het merk neer op 130,2 miljoen euro in het kwartaal. Roger Vivier brengt 68,6 miljoen euro op dankzij een toename van 30,9 procent in het kwartaal. Hogan ligt iets onder het niveau van zustermerk Roger Vivier met een omzet van 56,8 miljoen euro. Hogan noteerde in het kwartaal een omzetstijging van 10,1 procent. Last but not least is daar het merk Fay dat een stijging van 30,6 procent rapporteert samen met een omzet van 14,2 procent.

Tod’s S.p.A. geeft aan dat het bedrijf vooral genoot van een ‘plotseling herstel’ in China. In de regio rapporteert het bedrijf de hoogste groei, namelijk 29,2 procent. De regio brengt tegelijkertijd ook de meeste omzet op voor de Italiaanse groep, namelijk 88,6 miljoen euro. Thuisland Italië was goed voor 59,9 miljoen euro dankzij een toename van 17,8 procent. De rest van Europa was goed voor bijna evenveel omzet, namelijk 57,3 miljoen euro. In het gebied steeg de omzet van de groep met 18,3 procent. Geheel Amerika (Noord-, Midden- en Zuid-) is goed voor 16,7 miljoen euro aan omzet en zag een kleinere stijging dan de andere regio’s, namelijk 6,6 procent.

Welke verhouding de omzet staat ten opzichte van het netto resultaat van Tod’s S.p.A. is niet bekend. Het bedrijf noemt in de financiële update namelijk geen winst of verliescijfers, alleen de omzetten.