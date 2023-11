Tod's verhoogt omzet in negen maanden met ongeveer 14 procent

Het Italiaanse modeconcern Tod's S.p.A. heeft in de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2023 een dubbelcijferige omzetstijging gerealiseerd. De sterke groei in China en Europa compenseerde ruimschoots de zwakke vraag in Amerika. Dat blijkt uit een tussentijds rapport dat het moederbedrijf van de merken Tod's, Roger Vivier, Hogan en Fay woensdag publiceerde.

In de periode van januari tot september bedroeg de groepsomzet 828,4 miljoen euro en overtrof daarmee het niveau van vorig jaar met 14,3 procent. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen steeg de omzet met 16,5 procent. Alle merken droegen bij aan de aanzienlijke stijging met groeipercentages met dubbele cijfers.

De aanjager van de groei was de regio die men noemt 'Greater China' die het vasteland van China, Hongkong, Macau en Taiwan omvat. De omzet steeg daar met 25,0 procent (bij gelijke wisselkoersen een plus van 29,2 procent) tot 264,1 miljoen euro. In Italië groeide de omzet met 8,2 procent tot 190,6 miljoen euro, in de rest van Europa met 13,1 procent tot 180,8 miljoen euro.

In Amerika bedroeg de omzet 56,5 miljoen euro, iets onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar (min 0,5 procent, min 0,1 procent gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten). In de rest van de wereld steeg de omzet van de groep met 12,9 procent (gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten een plus van 18,5 procent) tot een totaal van 136,4 miljoen euro, niet in de laatste plaats dankzij een sterke groei in Japan.