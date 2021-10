Tod's zet in op nieuwe managementstructuur: CEO Umberto Macchi di Cellere vertrekt

Het Italiaanse Tod's SpA heeft zijn management geherstructureerd: Vrijdag kondigde het bedrijf aan dat Diego en Andrea della Valle voortaan samen als CEO zullen fungeren. Diego della Valle stond meest recent als voorzitter aan het hoofd van de raad van bestuur van het bedrijf, Andrea was zijn plaatsvervanger.

In het kader van de structurele hervorming, waarmee het moederbedrijf van de merken Tod's, Hogan, Roger Vivier en Fay "de besluitvormingsprocessen wil vereenvoudigen", zal de vorige CEO Umberto Macchi di Cellere het bedrijf verlaten. Een nieuw lid van het managementteam is Simona Cattaneo, die tot algemeen directeur is benoemd. Zij was recentelijk werkzaam bij het cosmeticaconcern Coty Inc. als President, Luxury Brands. Daarvoor bekleedde zij diverse managementfuncties bij bedrijven als Burberry, Dior en L'Oréal.

