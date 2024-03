Tod’s S.p.A. boekt 'aanzienlijke verbetering' in winst voor boekjaar 2023

De Italiaanse modegroep Tod’s S.p.A., het moederbedrijf van de merken Tod’s, Roger Vivier, Fay en Hogan, heeft haar winst in 2023 zien stijgen. De nettowinst van boekjaar 2023 bedraagt 50 miljoen euro, meer dan het dubbele van de waarde van het netto-inkomen voor 2022. Dat maakt het bedrijf bekend in een financieel verslag van 12 maart.

Het EBIT - de winst voor aftrek van rente en belastingen - is 94,7 miljoen euro in 2023, bijna het dubbele van de waarde in 2022. Het resultaat voor belasting van de groep, na aftrek van financiële kosten (waaronder 19,6 miljoen euro aan financiële kosten in verband met de toepassing van IFRS16), bedraagt 68,3 miljoen euro, aanzienlijk meer dan het saldo van 29 miljoen euro in 2022. Volgens het verslag bereikte Tod’s S.p.A. een omzet van 1,1 miljard euro, een stijging van 11,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Diego Della Valle, voorzitter en CEO van Tod’s S.p.A., reageert in het verslag op het nieuws: "Ik ben erg blij met de resultaten die vandaag bekend zijn gemaakt; in FY2023 boekte onze groep een dubbelcijferige groei in inkomsten en een sterke verbetering van de winstgevendheid. Bij constante wisselkoersen groeiden alle merken met dubbele cijfers. We zijn zeer verheugd dat we onze jaarlijkse doelstellingen hebben behaald, zelfs in een uitdagende internationale macro-economische omgeving.”